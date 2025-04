Wielrenner Kragh Andersen terug na verwijdering goedaardige tumor

FRANKFURT (ANP) - Wielrenner Sören Kragh Andersen keert na een onderbreking van ruim een half jaar terug in het peloton. De Deen onderging eerder dit jaar een operatie aan een goedaardige tumor in zijn balzak. Zijn ploeg meldt op X dat Kragh Andersen donderdag deelneemt aan de Duitse koers Eschborn-Frankfurt, een wedstrijd die hij in 2023 nog won.

De 30-jarige Deen kwam voor het laatst in actie begin oktober in Parijs-Tours. Het was ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van Alpecin-Deceuninck. Deze winter stapte hij over naar Lidl-Trek, maar de operatie hield hem tot dusver uit koers.

Kragh Andersen kampte al langer met zadelpijn. Er bleek sprake van een goedaardig gezwel, waarna hij in februari werd geopereerd. De Deen won eerder onder meer Parijs-Tours en twee etappes in de Tour de France, toen nog in dienst van het Nederlandse Sunweb.