Wielrenner Kron na hersenschudding uit Vuelta

ARCHIDONA (ANP) - Wielrenner Andreas Kron gaat niet meer van start in de zevende etappe van de Vuelta. De 26-jarige Deen van Lotto Dstny kwam donderdag in de zesde etappe ten val en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen.

Het was ook de laatste grote wielerronde die Kron reed voor de Belgische ploeg. De Deen, die aan zijn vierde seizoen bezig is bij Lotto Dstny, komt volgend seizoen uit voor Uno-X Mobility. Kron heeft voor twee jaar getekend bij het Noorse team.

De Deen was bezig aan zijn derde Vuelta en reed ook een keer de Tour de France. Hij won in 2023 een etappe in de Ronde van Spanje en in 2021 ritten in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland.