ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Laporte maakt rentree in Hamburg, zieke Kooij haakt af

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 11:00
anp150825101 1
DEN BOSCH (ANP) - Christophe Laporte maakt zondag zijn rentree in de Cyclassics Hamburg, een eendaagse wielerkoers uit de WorldTour. De Fransman van Visma - Lease a Bike, die last had van het cytomegalovirus, reed in oktober voor het laatst. De zieke Olav Kooij, de winnaar van vorig jaar, wordt in Duitsland vervangen door Wout van Aert.
"Dit is een flinke opsteker voor hemzelf, maar ook voor het team", zei ploegleider Grischa Niermann via de ploeg over Laporte. "Zijn huidige niveau is lastig in te schatten, want Christophe mist wedstrijdritme. We kunnen natuurlijk ook niet meteen van hem verwachten dat hij zich mengt tussen de wereldtop, zoals hij dat eerder altijd deed. Het heeft logischerwijs tijd nodig. We bouwen het rustig met hem op, we overhaasten niets."
Kooij won vorige week nog de eerste etappe in de Ronde van Polen en leek als titelverdediger opnieuw kansrijk in Hamburg. "Na een sterke Ronde van Polen had Olav deze week te maken met ziekteverschijnselen. Hij bleek uiteindelijk niet fit om te starten", legde Niermann uit.
Vorig artikel

Bedrijf ongeluk luchtballon begint komende dagen weer met vaarten

Volgend artikel

Defensie stuurt nieuw vliegtuig voor voedseldroppings Gaza

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte