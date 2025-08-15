Wielrenner Laporte maakt rentree in Hamburg, zieke Kooij haakt af

DEN BOSCH (ANP) - Christophe Laporte maakt zondag zijn rentree in de Cyclassics Hamburg, een eendaagse wielerkoers uit de WorldTour. De Fransman van Visma - Lease a Bike, die last had van het cytomegalovirus, reed in oktober voor het laatst. De zieke Olav Kooij, de winnaar van vorig jaar, wordt in Duitsland vervangen door Wout van Aert.

"Dit is een flinke opsteker voor hemzelf, maar ook voor het team", zei ploegleider Grischa Niermann via de ploeg over Laporte. "Zijn huidige niveau is lastig in te schatten, want Christophe mist wedstrijdritme. We kunnen natuurlijk ook niet meteen van hem verwachten dat hij zich mengt tussen de wereldtop, zoals hij dat eerder altijd deed. Het heeft logischerwijs tijd nodig. We bouwen het rustig met hem op, we overhaasten niets."

Kooij won vorige week nog de eerste etappe in de Ronde van Polen en leek als titelverdediger opnieuw kansrijk in Hamburg. "Na een sterke Ronde van Polen had Olav deze week te maken met ziekteverschijnselen. Hij bleek uiteindelijk niet fit om te starten", legde Niermann uit.