ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijf ongeluk luchtballon begint komende dagen weer met vaarten

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 10:58
anp150825100 1
GOIRLE (ANP) - GreetZZ Ballonvaarten start in de "komende dagen" weer met luchtballonvaarten, meldt het bedrijf via een woordvoerster van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Vrijdag komen de piloten van het bedrijf samen om te spreken over het ongeluk met de luchtballon in het Friese De Hoeve, waarbij meerdere mensen gewond raakten en één iemand overleed.
Piloten kunnen vrijdag "ervaringen delen", aldus de woordvoerster. Afhankelijk van het weer zal dan dit weekend weer worden begonnen met vaarten. Één boeking is geannuleerd na het ongeluk. Of die annulering werd gedaan vanwege het ongeluk weet ze niet. Verder krijgt GreetZZ vooral veel steunbetuigingen, zowel van mensen die eerder een ballonvaart maakten als van mensen die nog een boeking hebben staan.
De luchtvaartpolitie onderzoekt het ongeval. Een woordvoerder zegt vrijdagochtend dat er nog geen bevindingen te delen zijn. Zowel de veiligheidsregio als de politie weet niets over de toestand van de gewonden.
Vorig artikel

Wolf Bram beet kind op Utrechtse Heuvelrug, blijkt uit DNA-test

Volgend artikel

Wielrenner Laporte maakt rentree in Hamburg, zieke Kooij haakt af

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte