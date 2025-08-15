Bedrijf ongeluk luchtballon begint komende dagen weer met vaarten

GOIRLE (ANP) - GreetZZ Ballonvaarten start in de "komende dagen" weer met luchtballonvaarten, meldt het bedrijf via een woordvoerster van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Vrijdag komen de piloten van het bedrijf samen om te spreken over het ongeluk met de luchtballon in het Friese De Hoeve, waarbij meerdere mensen gewond raakten en één iemand overleed.

Piloten kunnen vrijdag "ervaringen delen", aldus de woordvoerster. Afhankelijk van het weer zal dan dit weekend weer worden begonnen met vaarten. Één boeking is geannuleerd na het ongeluk. Of die annulering werd gedaan vanwege het ongeluk weet ze niet. Verder krijgt GreetZZ vooral veel steunbetuigingen, zowel van mensen die eerder een ballonvaart maakten als van mensen die nog een boeking hebben staan.

De luchtvaartpolitie onderzoekt het ongeval. Een woordvoerder zegt vrijdagochtend dat er nog geen bevindingen te delen zijn. Zowel de veiligheidsregio als de politie weet niets over de toestand van de gewonden.