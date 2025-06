Wielrenner Matthews mist Tour door tekenen van longembolie

LUGANO (ANP) - Wielrenner Michael Matthews doet volgende maand niet mee aan de Tour de France. De 34-jarige Australiër van Jayco AlUla kampt met tekenen van een longembolie. Dat meldde zijn ploeg in een medische update.

De medische staf ontdekte de tekenen tijdens een recent trainingskamp op hoogte. "Als voorzorgsmaatregel hebben ze vervolgens besloten om alle fysieke activiteiten van de wielrenner tot nader order op te schorten", schreef Jayco AlUla op de eigen website.

Volgens de ploeg is zijn "gezondheidstoestand stabiel" en onderzoekt het medische team de omvang en mogelijke oorzaak van het probleem. "Deelname aan de komende Tour de France wordt daarom uitgesloten."

Matthews won in mei nog de Duitse WorldTour-wedstrijd Eschborn-Frankfurt na een massasprint. De nummer 4 van Milaan-Sanremo schreef in het verleden vier etappes in de Ronde van Frankrijk op zijn naam. Onder anderen de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen hoopt op een plek in de Tour-selectie van Jayco AlUla.