China wil helpen ontbrand conflict Iran-Israël te sussen

BEIJING/MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - China biedt aan om te helpen de spanningen tussen Iran en Israël te verminderen na de grote Israëlische aanvallen. China veroordeelt de aanvallen en is "diep bezorgd over de ernstige gevolgen die zulke daden mogelijk zullen hebben", zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Rusland is bezorgd en hekelt de Israëlische actie.

China, Irans belangrijkste handelspartner, heeft nauwe banden met het regime in Teheran. De Aziatische grootmacht is "gekant tegen schendingen van Irans soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit", liet Buitenlandse Zaken vrijdag weten. "De Chinese kant is bereid een constructieve rol te spelen in het verlichten van de situatie."

Ook Rusland, dat sinds de oorlog in Oekraïne steeds nauwer met Iran optrekt, "maakt zich zorgen en veroordeelt de scherpe escalatie van de spanningen". Russen in Israël krijgen het dringende advies om het land zo mogelijk te verlaten. Reizen naar Israël wordt "krachtig afgeraden".