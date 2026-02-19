Wielrenner Milan sprint naar ritzege in UAE Tour

FUJAIRAH (ANP) - De Italiaan Jonathan Milan heeft de vierde etappe gewonnen van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour. De 25-jarige wielrenner van Lidl - Trek was na 182 kilometer duidelijk de snelste in de sprint in kustplaats Fujairah. De Brit Ethan Vernon werd tweede, voor Jonathans twee jaar jongere broer Matteo Milan.

De Italiaan Antonio Tiberi behield zonder moeite zijn leiding in het algemeen klassement. Tiberi nam de leiderstrui woensdag over van Remco Evenepoel na zijn zege in de derde etappe met aankomst bergop. De Mexicaan Isaac del Toro, maandag winnaar van de openingsetappe, volgt op 21 seconden van Tiberi.

Fabio Jakobsen kwam donderdag in het laatste deel van de etappe ten val, waar de sprinter van Picnic PostNL scheuren in zijn kleding en schaafwonden aan overhield. Jakobsen slaagde er wel in de etappe uit te rijden.

De UAE Tour duurt tot en met zondag. Vrijdag volgt een vlakke etappe, met dus waarschijnlijk een nieuwe kans voor de sprinters.