Estafettestakingen jeugdzorg voorbij, grotere staking in aantocht

AMSTERDAM (ANP) - De estafettestakingen van personeel in de jeugdzorg na vastgelopen cao-onderhandelingen zijn voorbij. Donderdag vond de laatste plaats in Amsterdam. Zo'n 180 medewerkers kwamen bijeen om overuren te berekenen en te overhandigen aan de werkgever, meldt vakbond FNV. Op 2 maart vindt een landelijke 24-uursstaking plaats.

"We hebben nog helemaal niets gehoord van de werkgevers, was het maar waar. We gaan door tot er een akkoord ligt", zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg.

Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ hielden sinds 3 februari op diverse plekken in het land stakingen na een volgens de bonden teleurstellend eindbod van werkgever Jeugdzorg Nederland. "We hopen dat de werkgevers zich gaan bezinnen en heel snel gaan komen met iets. Het mag nu toch wel duidelijk zijn waar we staan."

Jeugdzorg Nederland was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.