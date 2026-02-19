ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Estafettestakingen jeugdzorg voorbij, grotere staking in aantocht

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:36
anp190226152 1
AMSTERDAM (ANP) - De estafettestakingen van personeel in de jeugdzorg na vastgelopen cao-onderhandelingen zijn voorbij. Donderdag vond de laatste plaats in Amsterdam. Zo'n 180 medewerkers kwamen bijeen om overuren te berekenen en te overhandigen aan de werkgever, meldt vakbond FNV. Op 2 maart vindt een landelijke 24-uursstaking plaats.
"We hebben nog helemaal niets gehoord van de werkgevers, was het maar waar. We gaan door tot er een akkoord ligt", zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg.
Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ hielden sinds 3 februari op diverse plekken in het land stakingen na een volgens de bonden teleurstellend eindbod van werkgever Jeugdzorg Nederland. "We hopen dat de werkgevers zich gaan bezinnen en heel snel gaan komen met iets. Het mag nu toch wel duidelijk zijn waar we staan."
Jeugdzorg Nederland was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

Loading