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Wielrenner Milan wint eerste etappe Renewi Tour voor Kooij

Sport
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 17:28
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DIEST (ANP) - Wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De 25-jarige Italiaan van Lidl-Trek was na een rit over ruim 191 kilometer met start en finish in het Belgische Diest de snelste van een uitgedund peloton. Milan klopte op de streep de Nederlander Olav Kooij. De Belg Tim Merlier werd derde.
De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Belg Arnaud De Lie de rittenkoers, voor Mathieu van der Poel. De Nederlander ontbreekt dit keer.
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