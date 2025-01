Wielrenner Narváez grijpt macht in Tour Down Under

WILLUNGA HILL (ANP) - Jhonatan Narváez heeft de vijfde etappe gewonnen van de Tour Down Under, de Australische openingswedstrijd van het wielerseizoen. De coureur uit Ecuador van UAE Team Emirates-XRG kwam na 145 kilometer als eerste aan op Willunga Hill. Hij versloeg de Brit Oscar Onley en Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland in een sprint. Bauke Mollema was met een veertiende plaats de beste Nederlander.

Narváez verdedigt in de zesde en laatste etappe een voorsprong van negen seconden op de Spanjaard Javier Romo. De Tour Down Under eindigt met een criterium van negentig kilometer in de straten van Adelaide.