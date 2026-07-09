Wielrenner Træen verlaat Tour na val in gele trui op Tourmalet

GAVARNIE-GÈDRE (ANP) - De Noorse wielrenner Torstein Træen heeft de Tour de France verlaten. Dat meldt zijn ploeg Uno-X Mobility donderdagavond. Træen kwam donderdag tijdens de etappe door de Pyreneeën ten val in de afdaling van de Col du Tourmalet. Hij was op dat moment nog drager van de gele leiderstrui. De Noor reed de etappe wel uit, maar finishte op bijna een halfuur van de winnaar en nieuwe geletruidrager Tadej Pogačar.

Bij de val liep Træen een ribbreuk op, bleek eerder uit het medisch communiqué van Tourorganisator ASO. Zijn ploeg meldt dat de renner de test volgens het protocol voor hersenschuddingen tijdens de etappe doorstond, maar dat er later alsnog een hersenschudding is geconstateerd.

"Dit is absoluut niet hoe we het gele avontuur wilden afsluiten", zei ploegleider en oud-wielrenner Thor Hushovd.