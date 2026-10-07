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Wielrenner Van Baarle loopt polsbreuk op bij trainingsongeluk

Sport
door anp
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WEVELGEM (ANP) - Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag bij een trainingsongeluk een breuk in zijn pols opgelopen. Het seizoen van de 34-jarige Nederlander is daarmee voorbij. Dat meldt zijn ploeg Soudal Quick-Step op de eigen website.
"Dylan van Baarle is vandaag tijdens een training in Tiel betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een auto", schreef de ploeg. "Na het voorval is Dylan naar het ziekenhuis gebracht voor een CT-scan; hieruit bleek gelukkig dat er geen sprake was van schade aan zijn schedel of wervelkolom. Hij heeft echter wel een breuk in zijn pols opgelopen. Hiervoor is een operatie nodig, wat betekent dat zijn seizoen voorbij is."
Van Baarle kwam voor dit seizoen over van Visma - Lease a Bike. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en Dwars door Vlaanderen.
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