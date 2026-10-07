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Ministers wonen herdenking 7 oktober bij in Amsterdamse synagoge

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD), buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) en minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg.
De aanval van Hamas waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies drie jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza.
Eind vorige maand ontstond spanning tussen Nederland en Israël nadat de diplomatieke status van acht Nederlandse ambassademedewerkers werd ingetrokken. Israël deed dat als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale Joodse nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. De diplomaten moesten zondag hun papieren inleveren, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen updates over hun situatie.
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