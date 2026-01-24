Wielrenner Vernon wint ingekorte etappe van Tour Down Under

WILLUNGA (ANP) - Ethan Vernon heeft de vierde etappe van de Tour Down Under gewonnen. De 25-jarige Brit was de snelste in een sprint van een ingekorte rit.

De Australiër Jay Vine blijft de leider in het algemeen klassement. Hij verloor zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez, die na een valpartij afstapte. De openingswedstrijd van het nieuwe wielerseizoen eindigt zondag met een heuvelachtige rit rond Stirling.

De organisatie van de Tour Down Under paste de koninginnenrit drastisch aan om de veiligheid van de wielrenners te waarborgen. Er dreigde door de hitte brandgevaar, met name in het gebied waar Willunga Hill ligt. Die beklimming, traditioneel de scherprechter in de Australische etappekoers uit de WorldTour, werd uit de route gehaald.

De temperatuur liep op tot 40 graden Celsius en om die reden was er een grote kans op natuurbranden. De vierde etappe werd ingekort van 176 naar 131 kilometer en de aankomst was niet op Willunga Hill, maar werd verplaatst naar een strook bergop in het centrum van het Zuid-Australische stadje Willunga.