Gladheid in noorden zorgt voor ongelukken ondanks rust op de weg

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 10:15
anp240126049 1
GRONINGEN (ANP) - Het is zaterdagochtend rustig op de weg in het noorden, waar code oranje geldt voor gladheid door ijzel. "Mensen hoeven niet naar hun werk en veel sportwedstrijden zijn afgelast, dus ouders met kinderen hoeven niet de weg op. Dat scheelt enorm", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Desondanks zijn er hier en daar ongelukken gebeurd.
Rijkswaterstaat is afgelopen nacht al begonnen met het strooien van de rijkswegen. De woordvoerder vermoedt dan ook dat het vooral op binnenwegen waar niet gestrooid is "spiegelglad" kan zijn. RTV Noord schrijft dat er onder meer bij Kolham en Scharmer (Groningen) auto's van de weg zijn geraakt.
Het advies blijft om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is, aldus Rijkswaterstaat. Code oranje geldt in Groningen, Drenthe en Overijssel tot 11.00 uur.
