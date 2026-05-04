Wielrenster Bossuyt wint tweede etappe Vuelta Femenina

SAN CIBRAO DAS VIÑAS (ANP) - Wielrenster Shari Bossuyt heeft de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De Belgische van AG Insurance-Soudal was in de eindsprint van een uitgedund peloton de snelste en kwam als eerste over de finish in San Cibrao das Viñas.

De Duitse Franziska Koch eindigde als tweede en leidt het klassement. De Franse Evita Muzic finishte als derde. Anna van der Breggen was de beste Nederlandse op de zesde plaats.

De Zwitserse Noemi Rüegg, de winnares van de eerste etappe, kwam enkele kilometers voor de laatste klim ten val en moest afstappen.

Marianne Vos ging maandag niet meer van start in de Vuelta. De 38-jarige renster van Visma - Lease a Bike heeft zondag bij een val in de eerste etappe haar sleutelbeen gebroken.