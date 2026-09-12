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Zelensky meldt langdurige Russische aanvallen op meerdere plekken

Samenleving
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 14:57
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KYIV (ANP) - Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne geleid tot doden, gewonden en vermisten. "Onze steden en gemeenschappen zijn sinds gisteravond vrijwel voortdurend aangevallen", meldde president Volodymyr Zelensky zaterdag aan het begin van de middag op X. Op dat moment zouden er nog steeds Russische aanvalsdrones in de lucht vliegen.
De president spreekt van twee doden en zes gewonden in de regio Zaporizja na een aanval op woongebouwen. Aanvallen in Odesa leidden volgens hem tot bijna vijftig gewonden en een dode. In Kryvy Rih viel ook een dode en raakten drie mensen gewond. Media meldden al hogere slachtofferaantallen.
Zelensky zegt dat een deel van de aanvallen is afgeslagen, maar niet alles. "En als de Russen gewone mensen zo schaamteloos tot doelwitten maken van hun terroristische aanvallen, is het frustrerend dat de sterkste machten ter wereld de Russische escalatie niet op hetzelfde niveau beantwoorden."
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