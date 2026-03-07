Wielrenster Chabbey wint voorjaarsklassieker Strade Bianche

SIENA (ANP) - De Zwitserse wielrenster Elise Chabbey heeft de Strade Bianche gewonnen. In de straten van Siena was ze de sterkste van een groep van acht vrouwen die samen de voet van de steile Via Santa Catarina haalde. Het is de eerste keer dat de renster van FDJ-Suez de Italiaanse voorjaarsklassieker wint. De tweede plaats was voor Kasia Niewiadoma uit Polen, voor de Duitse Franziska Koch.

Op de laatste doorkomst van de Colle Pinzuto, op 12 kilometer van de streep, viel Elisa Longo Borghini aan en kreeg ze Chabbey met zich mee. Een aantal rensters wist terug te keren, waarna een nieuw kopgroepje ontstond met Longo Borghini, Puck Pieterse en Niewiadoma. Maar voor de slotklim in de straten van Siena werden zij achterhaald door een groepje achtervolgers met onder meer Marianne Vos en Chabbey.

De wedstrijd werd ontsierd door een fout van de organisatie. De groep van achtervolgers volgde op 30 kilometer van de eindstreep een motor en nam daardoor een verkeerde afslag. In die achtervolgende groep zaten onder meer Demi Vollering, de winnaar van vorig jaar, en oud-winnaars Anna van der Breggen en Lotte Kopecky. De groep reed binnen een minuut van de dertien op kop, maar keek na het voorval tegen een achterstand van bijna drie minuten aan. Vollering was door een fietswissel in die groep beland. Winnares Chabbey is een ploeggenoot van Vollering.