ANVR waarschuwt voor extreem dure tickets door schaarse vluchten

Economie
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 14:12
anp070326088 1
DEN HAAG (ANP) - Door het beperkte aantal vluchten uit het Midden-Oosten en delen van Azië vragen sommige luchtvaartmaatschappijen extreem hoge bedragen voor stoelen op vluchten richting Europa, waarschuwt Frank Radstake, directeur van de ANVR.
"De ticketprijzen van de airlines die wel vliegen worden soms op schandalig hoge niveaus gezet. Ik heb gezien dat er tickets voor vluchten zijn van 5000 of 6000 euro, waar dat normaal gesproken honderden euro's zou zijn", zegt Radstake.
Voor reguliere vluchten die normaal rond de 1000 euro liggen, wordt nu soms 11.000 euro gevraagd. "Het meest absurde dat ik heb gezien was een businessclassticket van Azië naar Europa dat normaal tussen de 3500 en 4000 euro kost, maar nu voor 34.000 euro werd aangeboden", aldus de directeur van de koepelorganisatie voor reisorganisaties. Hij roept de luchtvaartsector op om "in hemelsnaam geen misbruik te maken" van de situatie waarin mensen nu zitten. Om welke maatschappijen het precies gaat, wil Radstake niet kwijt.
