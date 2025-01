Wielrenster De Jong boekt zege op Mallorca

PORT D'ANDRATX (ANP) - Wielrenster Thalita de Jong heeft op Mallorca haar eerste zege van het seizoen geboekt. De 31-jarige wielrenster die rijdt voor Human Powered Health kwam in de Trofeo Binissalem - Andratx solo over de finish. De Italiaanse Silvia Persico werd op 14 seconden tweede voor de Franse Cédrine Kerbaol.

De Jong achterhaalde in de oplopende slotkilometer de ontsnapte Kerbaol en liet haar ook meteen achter. De Française werd ook nog ingehaald door Persico. De Jong was een dag eerder vierde geworden in de door de Zwitserse Marlen Reusser gewonnen eendagskoers Trofeo Palma Femina.