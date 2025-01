Kabinet: zittingen van zwaarste verdachten in principe digitaal

DEN HAAG (ANP) - Verdachten in de zwaarste gevangenis van Nederland moeten hun zitting in principe via een videoverbinding volgen. Het kabinet steunt dat plan van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, zegt staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming). Alleen als de rechter anders beslist, zou de verdachte nog fysiek naar de rechtbank moeten.

Ellian stelde in een amendement voor om het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo aan te passen dat verdachten van zowel de allerzwaarste Extra Beveiligde Inrichting in Vught als de relatief zware Afdelingen Intensief Toezicht (AIT's) digitaal voor de rechter verschijnen. Vervoer van verdachten naar de rechtbank en terug brengt te hoge kosten en risico's met zich mee, vindt Ellian. Vanwege de zwaarbeveiligde transporten met bijvoorbeeld bendeleider Ridouan Taghi wordt al een aparte zittingszaal in de gevangenis in Vught gebouwd.

Wat de EBI betreft, kan Struycken het voorstel "omarmen", zegt hij. Maar om ook de zaken van de tientallen gevangenen op de AIT's digitaal te voeren, gaat hem op dit moment te ver. Hij denkt dat daar geen voorzieningen zijn om zoveel videorechtszaken te voeren. Bovendien wordt het recht om bij een zitting aanwezig te zijn mogelijk te ver ingeperkt voor de AIT-gevangenen.

Staatssecretaris Struycken stelde voor om zijn ambtenaren met Ellian te laten meedenken over een amendement waar het kabinet helemaal achter staat. Dat amendement moet nog door de Tweede Kamer worden aangenomen, en de hele wet moet vervolgens langs de Eerste Kamer. De bedoeling is dat het nieuwe Wetboek van Strafvordering op 1 april 2029 ingaat.