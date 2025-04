Wielrenster Ferrand-Prévot verrast zichzelf met zege in Roubaix

ROUBAIX (ANP) - Pauline Ferrand-Prévot twijfelde eerst nog of ze wel zou starten in Parijs-Roubaix, omdat ze de afgelopen twee dagen niet helemaal fit was. De Française besloot toch te starten, ook met het oog op de ritten in Noord-Frankrijk in de Tour de France Femmes later dit jaar en bezorgde haar ploeg Visma - Lease a Bike de eerste zege in de Franse voorjaarsklassieker. "Ik had dit niet verwacht, ik wilde hier als training rijden, dit is niet slecht", zei ze in het flashinterview.

De Franse renster vertelde na haar zege dat ze nog was gevallen voor de strook van Mons-en-Pévèle. "Ik moest achtervolgen, maar Marianne zat van voren", zei ze over haar ploeggenote Marianne Vos. "Toen ik terugkwam probeerde ik aan te vallen. Ik sloeg een gat en ben vol gas doorgereden."

Ferrand-Prévot kon haar zege nog niet helemaal bevatten. "Hier winnen is ongelofelijk. Mijn vriend won Parijs-Roubaix drie jaar geleden", verwees ze naar Dylan van Baarle. "Nu hebben we twee kasseien thuis. Dat is best wel cool."