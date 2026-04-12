ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenster Koch verslaat Vos en wint Parijs-Roubaix

door anp
zondag, 12 april 2026 om 18:24
ROUBAIX (ANP) - Franziska Koch heeft Parijs-Roubaix gewonnen. De Duitse wielrenster van FDJ United-SUEZ versloeg Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot in een sprint op de wielerbaan van Roubaix. Ploeggenoten Vos en Ferrand-Prévot waren er niet in geslaagd de Duitse renster te lossen.
Vos kwam nog heel dichtbij, maar werd op een halve wiellengte geklopt door Koch. Vos keerde in de Franse voorjaarsklassieker terug nadat haar vader recent was overleden. Daardoor miste ze onder meer de Ronde van Vlaanderen.
loading

Loading