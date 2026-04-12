Sinner verslaat Alcaraz in finale van Monaco en is weer nummer 1

door anp
zondag, 12 april 2026 om 17:52
anp120426095 1
MONACO (ANP) - Jannik Sinner is na zijn overwinning in de finale van de Monte Carlo Masters weer de nummer 1 van de wereldranglijst. De 24-jarige Italiaan rekende op het gravel van Monaco in twee sets af met zijn grote rivaal Carlos Alcaraz: 7-6 (5) 6-3. Het was de eerste keer dat Sinner een groot graveltoernooi op zijn naam wist te schrijven.
Het was de zeventiende keer dat Sinner en Alcaraz op het hoogste niveau tegenover elkaar stonden. Sinner behaalde in Monaco zijn zevende overwinning op Alcaraz, van wie hij tien keer verloor.
De Spanjaard Alcaraz brak in de tweede game al direct de opslag van Sinner en kwam zo op 2-0. De Italiaan brak direct terug en zette de stand in games op 2-2. Daarmee was de toon voor het eerste spannende gevecht dit jaar tussen de twee wereldtoppers gezet. Beide spelers behielden hun service in het vervolg van de eerste set waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. In de beslissende reeks was Sinner met 7-5 de beste.
Sinner was in de tweede set de betere van de twee. Hoewel hij in de derde game zijn opslag verloor, wist hij Alcaraz daarna twee keer te breken. In de negende game serveerde Sinner de partij in zijn woonplaats uit.
Sinner stond van 10 juni 2024 tot 7 september 2025 aan de top van de wereldranglijst en keerde in november 2025 even terug voor een week. Alcaraz nam de nummer 1 positie over en draagt die nu weer over aan Sinner.
177753701_m

