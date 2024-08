Wielrenster Markus vervolgt loopbaan bij Lidl-Trek

AMSTERDAM (ANP) - Wielrenster Riejanne Markus vervolgt haar loopbaan bij Lidl-Trek. De 29-jarige Markus komt over van Visma - Lease a Bike. Ze heeft tot 2027 getekend.

"Jarenlang heb ik hun pioniersrol binnen het vrouwenwielrennen bewonderd, door dezelfde mate van ondersteuning te bieden als aan hun mannenteam", zei Markus over haar nieuwe ploeg. "Ik heb grote doelen voor de komende seizoenen, met name gericht op het klassement in etappekoersen en het uitblinken in tijdritten. De Europese en wereldkampioenschappen tijdrijden zijn belangrijke doelen voor mij, evenals de Tour de France, de Vuelta a España en de heuvelklassiekers zoals Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, die perfect bij mijn kwaliteiten passen."

Voor haar periode bij Visma - Lease a Bike, met als voorloper Jumbo-Visma, reed Markus voor CCC-Liv.

Markus werd deze zomer Nederlands kampioene tijdrijden. Twee jaar geleden won ze de wegwedstrijd.