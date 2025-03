Wielrenster Van Dijk wint Ronde van Extremadura

HERVÁS (ANP) - Wielrenster Ellen van Dijk heeft de Ronde van Extremadura gewonnen. De Nederlandse van Lidl-Trek finishte als derde in de derde en laatste etappe van de Spaanse rittenkoers. Dat was voldoende voor het behoud van de leiderstrui.

Van Dijk had de openingstijdrit gewonnen en stond de leiding daarna niet meer af. De slotrit werd gewonnen door Imogen Wolff, de jonge Britse van Visma - Lease a Bike. Zij hield na 69 kilometer in Hervás in een sprint in de regen de Noorse Mie Bjørndal Ottestad en Van Dijk achter zich. Ottestad werd tweede in het eindklassement.