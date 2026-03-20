Wielrenster Vos ontbreekt in Milaan-Sanremo

MILAAN (ANP) - Marianne Vos gaat zaterdag niet van start in Milaan-Sanremo. Dat meldt haar ploeg Visma - Lease a Bike op X. Vos is naar huis gegaan vanwege de kritieke gezondheidstoestand van haar vader. "Onze gedachten zijn bij Marianne en haar naasten", schrijft haar ploeg.

Vos werd afgelopen jaar tweede in de Italiaanse voorjaarsklassieker, die na twintig jaar afwezigheid weer bij de vrouwen op de kalender stond. In de sprint werd ze verslagen door haar landgenoot Lorena Wiebes. De 21-jarige Rosita Reijnhout vervangt Vos zaterdag.

Eerder werd bekend dat ook Elisa Longo Borghini ontbreekt in Milaan-Sanremo. De Italiaans kampioene is ziek geworden.