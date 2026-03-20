Jetten roept De Vos op zich in te zetten tegen antisemitisme FVD

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 18:22
anp200326179 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten heeft Forum voor Democratie-leider Lidewij de Vos opgeroepen zich in te zetten tegen antisemitisme binnen haar partij. "Ik doe een beroep op de partijleider, net zoals bij andere partijleiders, om aan het werk te gaan als er overduidelijk signalen zijn dat leden van je partij dingen doen of in het verleden deden die niet door de beugel kunnen."
Eerder op zijn persconferentie zei Jetten dat antisemitisme door de hele samenleving voorkomt, ook bij politieke partijen. Daarbij noemde hij Forum voor Democratie expliciet. Afgelopen dinsdag deed hij dat ook in de talkshow Jinek.
Onder meer NRC schreef over extreemrechtse kandidaten van de partij op lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de krant heeft Kay Burgemeester zich antisemitisch uitgelaten, onder meer door de complottheorie te delen dat Joden verantwoordelijk zouden zijn voor migratie uit andere werelddelen. Burgemeester is fractievoorzitter van FVD in Schagen, waar de partij drie zetels haalde.
POPULAIR NIEUWS

generated-image

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

generated-image (1)

Trump is de controle kwijt

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

ANP-481638629

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

maxresdefault

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

121029915_m

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

