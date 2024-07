VN-gezant Oekraïne vermoedt Russische raketinslag in ziekenhuis

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Een gezant van de VN in Oekraïne, Danielle Bell, vermoedt dat het kinderziekenhuis in Kyiv is getroffen door een Russische kruisraket van het type Kh-101. De geheime dienst van Oekraïne claimt daar bewijs voor te hebben gevonden.

Bell zegt dat er nog een diepgaand onderzoek moet komen. Volgens haar wijzen beeldopnames erop dat het kinderziekenhuis direct door zo'n raket is getroffen. Ze is sinds augustus hoofd van de mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne (HRMMU).

Volgens Bell zaten de meeste mensen in het kinderziekenhuis Okhmatdyt in schuilkelders, anders waren er veel meer slachtoffers gevallen. Volgens een mededeling van de Oekraïense autoriteiten zijn de bergingswerkzaamheden afgerond en vielen er maandag twee doden en 32 gewonden in het ziekenhuis.

Volgens Rusland trof een Oekraïense luchtafweerraket, waarschijnlijk van een Noors type, het ziekenhuis. Rusland stelt geen burgerdoelen aan te vallen, enkel militaire doelen waartoe ook de energie-infrastructuur wordt gerekend. Volgens de stafchef van de Oekraïense president was er sprake van een Russische raket met veel micro-elektronica "die wordt geproduceerd in NAVO-landen".