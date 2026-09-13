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Winnaar Antonelli vindt dat zege in Madrid toebehoort aan Norris

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 17:37
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MADRID (ANP) - Kimi Antonelli vindt dat de zege in Madrid naar Lando Norris had moeten gaan. Dat zei de 20-jarige Formule 1-coureur van Mercedes na afloop van zijn overwinning bij de Grote Prijs van Spanje. "Het was een hele moeilijke race. Het ging allemaal niet vanzelf. Het is goed om te winnen, maar ik vond dat Lando de winst verdiende", aldus Antonelli.
Het uitvallen van de Canadees Lance Stroll zorgde er in de vijftiende ronde wel voor dat sommige rijders hun banden konden wisselen op het moment dat ze verplicht snelheid moesten minderen. Daardoor schoven Antonelli en Max Verstappen naar voren. Norris, die van pole was gestart, verloor zijn koppositie na een te late en te langzame pitstop. "Dat voelde slecht voor Norris", zei Antonelli.
Antonelli verstevigde zijn leidende positie in het WK-klassement. Hij keek naar eigen zeggen terug op "een prachtig weekend". "We hebben genoten in Madrid en we kijken ernaar uit hier volgend jaar weer te zijn", zei de coureur, die dit seizoen acht overwinningen op zijn naam heeft staan.
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