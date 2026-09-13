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Trump: Kyiv moet stoppen met aanvallen op raffinaderijen Rusland

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 17:48
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DUBLIN (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen. Dat zei hij tegen de pers tijdens een bezoek aan Ierland.
"Zelensky moet één ding doen. Hij moet stoppen met het uitschakelen van dieselraffinaderijen in Rusland", aldus Trump. "Laat hem doelen aanvallen, maar niet diesel, want hij veroorzaakt een tekort aan diesel. Dit wordt niet veroorzaakt door het Midden-Oosten, dit wordt veroorzaakt door wat er gaande is met Rusland en Oekraïne."
Oekraïne heeft de laatste maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen, terwijl ook Moskou de aanvallen op Oekraïne heeft opgevoerd. De VS proberen nieuwe vredesonderhandelingen van de grond te krijgen.
Ondertussen heeft de internationale oliehandel te lijden onder het geweld in het Midden-Oosten, waar de VS sinds februari in oorlog zijn met Iran. De olieprijzen zijn daardoor sterk gestegen, wat weer heeft geleid tot hogere brandstofkosten en inflatie in de VS.
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