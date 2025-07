WK beachvolleybal in 2027 naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het WK beachvolleybal vindt in 2027 van 20 tot en met 29 augustus plaats in Nederland. Het toernooi wordt in ieder geval gehouden in Den Haag, Rotterdam en Apeldoorn, meldt de internationale volleybalbond FIVB en de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Hoogstwaarschijnlijk komt daar nog een vierde speelstad bij.

Het WK beachvolleybal werd in 2015 voor het eerst in Nederland afgewerkt. Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst veroverden toen zilver.

"Dit is fantastisch nieuws voor de Nederlandse sportwereld en het Nederlandse volleybal in het bijzonder. We hebben achter de schermen hard gewerkt om een overtuigend bid in te dienen en ik ben zeer blij dat we daarvoor zijn beloond", aldus Michel Everaert, directeur sport van de Nevobo, in een persbericht.

Aan het WK doen 48 vrouwen- en 48 mannenteams mee, met minimaal vijf deelnemende landen per continent. In totaal worden er 216 wedstrijden gespeeld. Dit jaar is het WK, dat om de twee jaar wordt gehouden, in Adelaide.