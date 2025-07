AEX-index eindigt lager, opnieuw koersverlies voor ASML

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag met een kleine min geëindigd. Met name de koers van ASML drukte de stemming in de hoofdindex op het Damrak. De chipmachinemaker uit Veldhoven zakte 2,6 procent.

Donderdag liet de chipmachinemaker uit Veldhoven herstel zien van de koersval een dag eerder. Woensdag meldde ASML bij zijn kwartaalresultaten nog niet te kunnen bevestigen in hoeverre het volgend jaar zal groeien. Een dag later profiteerde de chipsector van positieve cijfers van het Taiwanese TSMC. Chipbedrijf ASMI daalde vrijdag 0,3 procent. Branchegenoot Besi ging wel licht omhoog, met 0,4 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan, na het stevige koersherstel donderdag. De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 911,85 punten. De MidKap eindigde 0,5 procent hoger op 921,08 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent. Die in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.