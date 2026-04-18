WK korfbal 2027 in 12 Nederlandse speelsteden, finale in Ahoy

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 18:52
ROTTERDAM (ANP) - Het wereldkampioenschap korfbal van 2027 vindt plaats in twaalf Nederlandse speelsteden verspreid over het land. Dat maakte de organisatie bekend tijdens een bijeenkomst in Ahoy Rotterdam bij de finale van de Korfbal League.
Het toernooi, dat bestaat uit een poulefase, een tussenfase en een finaleronde, wordt afgewerkt in Drachten, Hoogeveen, Emmen, Almelo, Ede, Duiven, Zaanstad, Gorredijk, Den Bosch, Oss en Ridderkerk.
Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat de halve finales en de finale worden afgewerkt in Ahoy Rotterdam.
Het WK vindt plaats van 14 tot en met 24 oktober 2027, het jaar waarin korfbal haar 125e jubileum viert. Het is de vierde keer dat Nederland het WK organiseert. Nederland was al gastland in 1978, 1987 en 2003.
