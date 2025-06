Duits parlement wil gezinshereniging beperken

BERLIJN (ANP/AFP) - Het Duitse parlement heeft ingestemd met nieuwe wetgeving om gezinshereniging te beperken. Mensen die geen officiële status hebben als asielzoeker, mogen hun naasten de komende twee jaar niet naar Duitsland laten overkomen. De Duitse regering wil zo de druk op de asielketen verlichten.

De regels voor gezinshereniging worden aangescherpt voor de zogenoemde subsidiair beschermden. Dat zijn mensen die volgens de wet geen vluchteling zijn, maar zelf wel bescherming nodig hebben. Het kan gaan om mensen die in hun thuisland in gevaar zijn door geweld, foltering, en bepaalde vormen van bestraffing, waaronder de doodstraf.

Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt zouden door de beperking van de gezinshereniging 12.000 mensen per jaar minder naar Duitsland komen. Er is nu al een limiet gesteld aan het aantal mensen dat via die route mag komen van 1000 per maand. Dobrindt zegt dat de regeling ook migranten aantrekt.