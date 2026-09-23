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WK wielrennen in 2034 in Groningen en Drenthe, in 2032 in India

Sport
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 1:31
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MONTREAL (ANP) - De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg vinden in 2034 plaats in Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het jaarlijkse congres van de internationale wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Eigenlijk wilden Groningen en Drenthe het evenement in 2032 organiseren, maar daarvoor kreeg het Indiase Pune de voorkeur.
In 2012 werden de WK op de weg voor het laatst in Nederland gehouden. Toen kroonde Marianne Vos zich in het Limburgse Valkenburg voor de tweede keer tot wereldkampioene.
De WK vinden deze week plaats in Montreal. Volgend jaar is het de beurt aan het Franse Haute-Savoie, gevolgd door Abu Dhabi. Daarna blijft het toernooi weer drie jaar in Europa: in Kopenhagen, Brussel en het Italiaanse Trentino. In 2032 organiseert India voor het eerst een WK. Het toernooi duurt doorgaans ruim een week en bestaat uit tijdritten en wegwedstrijden.
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