Zaak voetballer De Vrij tegen SEG moet volgens Hoge Raad opnieuw

DEN HAAG (ANP) - De Hoge Raad vindt dat de zaak van voetballer Stefan de Vrij (33) tegen de Sports Entertainment Group (SEG) moet worden overgedaan. De Hoge Raad wil dat er opnieuw wordt beoordeeld of de verdediger wel recht heeft op een schadevergoeding van 5,2 miljoen euro.

De Vrij maakte in 2018 een transfer van Lazio naar Internazionale en SEG bemiddelde daarbij. Volgens de voetballer gaf SEG hem geen openheid van zaken over de provisie die het makelaarsbedrijf daarvoor van Internazionale zou ontvangen, terwijl SEG daartoe wel verplicht was. SEG beweerde dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Internazionale bijstond.

Het bureau stelde dat er geen overeenkomst meer bestond, maar de rechter stelde de verdediger in het gelijk. In hoger beroep werd vorig jaar geoordeeld dat De Vrij recht zou hebben op een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro. Het hof stelde vast dat SEG de mededelingsplicht heeft geschonden.