ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zaak voetballer De Vrij tegen SEG moet volgens Hoge Raad opnieuw

Sport
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 14:06
anp260925122 1
DEN HAAG (ANP) - De Hoge Raad vindt dat de zaak van voetballer Stefan de Vrij (33) tegen de Sports Entertainment Group (SEG) moet worden overgedaan. De Hoge Raad wil dat er opnieuw wordt beoordeeld of de verdediger wel recht heeft op een schadevergoeding van 5,2 miljoen euro.
De Vrij maakte in 2018 een transfer van Lazio naar Internazionale en SEG bemiddelde daarbij. Volgens de voetballer gaf SEG hem geen openheid van zaken over de provisie die het makelaarsbedrijf daarvoor van Internazionale zou ontvangen, terwijl SEG daartoe wel verplicht was. SEG beweerde dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Internazionale bijstond.
Het bureau stelde dat er geen overeenkomst meer bestond, maar de rechter stelde de verdediger in het gelijk. In hoger beroep werd vorig jaar geoordeeld dat De Vrij recht zou hebben op een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro. Het hof stelde vast dat SEG de mededelingsplicht heeft geschonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

shutterstock_2142770805

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

Loading