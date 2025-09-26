Rechter schrapt terreurzaak tegen Kneecap-rapper om procedurefout

LONDEN (ANP/RTR) - De rechter wil de terreurzaak tegen Kneecap-rapper Liam Óg Ó hAnnaidh niet behandelen. Een rechtbank in Londen heeft vrijdag geoordeeld dat dat niet mogelijk is, omdat fouten zijn gemaakt in de procedure.

Liam Óg Ó hAnnaidh, ook bekend als Mo Chara, werd beschuldigd van terrorisme omdat hij in november een Hezbollahvlag zou hebben getoond tijdens een optreden. "De aanklacht is onrechtmatig en nietig en deze rechtbank is niet bevoegd om de aanklacht te behandelen", liet de rechter weten.

Volgens de rechter had de zaak binnen een halfjaar op de juiste wijze ingediend moeten zijn, maar is dat niet gebeurd. Justitie zegt die conclusie tegen de BBC te bestuderen en beroep te overwegen.

Na de uitspraak werd de 27-jarige rapper toegejuicht en werd er geapplaudisseerd door het aanwezige publiek. "Meneer Ó hAnnaidh, u bent vrij om te gaan", concludeerde de rechter. "U kunt buiten feesten, maar de rechtbank heeft nu andere zaken aan haar hoofd."