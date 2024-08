Duitse drogist dumpt Tesla vanwege steun van Musk aan Trump

HANNOVER (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse drogisterijketen Dirk Rossmann wil geen auto's van het merk Tesla meer aanschaffen voor zijn wagenpark vanwege de steun van topman Elon Musk aan Donald Trump, die opnieuw president wil worden.

Rossmann, met meer dan 62.000 werknemers en ruim 4700 filialen in heel Europa, kondigde het besluit dinsdag aan in een verklaring. Het familiebedrijf gaf aan dat het de Tesla's die momenteel in gebruik zijn, vanwege duurzaamheid blijft gebruiken. Maar voor toekomstige bestellingen van auto's zal het kiezen voor andere fabrikanten.

"Elon Musk maakt geen geheim van zijn steun voor Donald Trump. Trump heeft herhaaldelijk klimaatverandering als een hoax beschreven", stelt Raoul Rossmann, de zoon van de miljardair en oprichter Dirk Rossmann. "Deze houding staat in schril contrast met Tesla's missie om bij te dragen aan milieubescherming door de productie van elektrische auto's."