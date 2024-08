Zeilers Lambriex en Van de Werken kansloos voor brons na protest

MARSEILLE (ANP) - Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken kunnen een medaille in de 49er-klasse alsnog vergeten. De Nederlanders leken nog een kleine kans te maken op brons, na een diskwalificatie van het Chinese duo, maar na een beroep van de Aziaten is hun straf omgezet.

Tian Liu en Zaiding Wen werden aanvankelijk gediskwalificeerd in de laatste drie races van woensdag door verkeerd gebruik van een compensatiegewicht. Na een protest van de Chinezen werd echter besloten een 'discretionary penalty' te geven. De Nederlanders kregen daardoor weer 2 punten meer en staan op 97 punten, zodat een bronzen plak nu onmogelijk is geworden.

Lambriex en Van de Werken leken woensdag de medalrace helemaal te moeten missen, nadat ze als elfde waren geëindigd in het klassement. Een klassering in de top tien was nodig voor plaatsing voor de beslissende race van donderdag. Door de straf voor de Chinezen schoven ze door naar plaats tien.