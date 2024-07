Handbalsters kloppen Spanje na sterke tweede helft

PARIJS (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben zich op de Olympische Spelen goed hersteld van de nederlaag afgelopen weekend tegen Frankrijk. In de derde poulewedstrijd won de ploeg van bondscoach Per Johansson met 29-24 van Spanje.

Onder toeziend oog van de koninklijke familie kroonde Bo van Wetering zich in het Paris Expo met vijf goals tot topscorer.

In het eerste half uur deden de twee teams weinig voor elkaar onder. Tegen het einde van de eerste helft sloeg Nederland een gaatje en ging met een 14-12-voorsprong rusten. In de tweede helft liepen de handbalsters snel uit naar een 19-12-voorsprong. Mede dankzij het sterke defensieve blok en goed keeperswerk van Yara ten Holte kwam die marge geen moment in gevaar.

Olympisch debuut

In de slotfase kende Kim Molenaar een persoonlijk hoogtepunt. De 22-jarige handbalster maakte vier minuten voor tijd haar olympisch debuut en wist direct te scoren.

Na drie groepswedstrijden in olympisch Parijs heeft Nederland nu twee overwinningen geboekt. Vorige week wonnen de handbalsters in hun openingsduel van Angola. Spanje, in 2019 nog tegenstander van Nederland in de WK-finale, is na drie nederlagen al vrijwel zeker uitgeschakeld.