Zeldzame val Jutta Leerdam op 1000 meter in Milwaukee

Schaatsster Jutta Leerdam heeft een zeldzame val gemaakt tijdens de wedstrijden om de wereldbeker in het Amerikaanse Milwaukee. De 26-jarige Zuid-Hollandse trapte kort na de start van de 1000 meter met de punt van haar schaats in het ijs en ging onderuit. Ze krabbelde nog wel overeind en reed haar rit uit, maar van een goede tijd was geen sprake meer.

De Japanse Miho Takagi won de afstand in een baanrecord van 1.13,56. De Amerikaanse Brittany Bowe noteerde de tweede tijd: 1.14,23. Antoinette Rijpma-de Jong eindigde als derde in 1.14,44. Voor Takagi was het haar vierde wereldbekerzege op de 1000 meter van dit seizoen.

Marrit Fledderus kwam tot de vijfde tijd (1.14,98) en Angel Daleman werd zesde in 1.15,01. De pas 17-jarige Daleman zat in de rit van Leerdam en moest de race na de val van haar tegenstander in haar eentje afwerken. Suzanne Schulting wist zich niet bij de beste tien te klasseren; ze zette de veertiende tijd op de klokken (1.15,97).

"Heel ongelukkig en vervelend, want ik val nooit", zei Leerdam later bij de NOS. "Vallen hoort niet bij mij. Als ik een misser maak, vang ik me op. Het is jammer, want ik raakte hem in de trainingen supergoed en voelde me sterk. Dan is het balen dat je het niet kan laten zien. Misschien kwam het doordat ik weer in mijn oude schoenen rij. Dat is een andere timing en onbewust heb ik dan in de wedstrijd die aanpassing niet kunnen maken", aldus de Europees kampioene sprint, die eerder deze winter nog twee keer zilver veroverde op de 1000 meter.