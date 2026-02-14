Zelensky beloont skeletonner voor standvastigheid tegen IOC

KYIV (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Orde van Vrijheid toegekend aan de skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj om diens standvastigheid tegenover het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Jeraskevitsj droeg een helm met daarop de afbeeldingen van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Het IOC diskwalificeerde hem omdat politieke uitingen tijdens wedstrijden niet zijn toegestaan. Sporters mogen hun denkbeelden uiten buiten de wedstrijd, maar niet tijdens de wedstrijden. Jeraskevitsj vocht de diskwalificatie aan, maar werd in het ongelijk gesteld.

President Zelensky schreef op X: "Dank je wel voor je standvastigheid, je kracht en je moed."

Ook vanuit het Europees Parlement kreeg de skeletonner steun. Zo'n veertig parlementsleden hebben het IOC laten weten dat ze het niet met de diskwalificatie eens zijn.