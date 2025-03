AUSTIN (ANP) - De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft haar favorietenstatus op het WTA-toernooi van Austin waargemaakt door in de finale te winnen van haar landgenote McCartney Kessler. De als eerste geplaatste Pegula, de nummer 4 op de wereldranglijst, had twee sets nodig om zich te ontdoen van Kessler: 7-5 6-2. Het was Pegula's zevende titel op de WTA-tour.

De 31-jarige Pegula stond vorig jaar in de finale van de US Open.