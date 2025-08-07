James Cameron waarschuwt voor 'Terminator-style apocalypse' als AI wordt bewapend: 'Drie existentiële dreigingen komen samen'

James Cameron gaf ons Titanic, Avatar en The Terminator, en in aanloop naar zijn nieuwste project luidt de wereldberoemde filmregisseur de noodklok over een dreiging die niet uit Hollywood komt, maar uit de echte wereld: bewapende kunstmatige intelligentie

In een interview met 'Rolling Stone' ter promotie van 'Ghosts of Hiroshima' – een boek over de atoombom op Hiroshima dat hij wil verfilmen – uitte Cameron zijn zorgen over hoe AI ingezet kan worden voor militaire doeleinden.

Human in the loop

“Ik denk dat er nog steeds een reëel gevaar is voor een Terminator-achtige apocalyps als je AI koppelt aan wapensystemen, zelfs tot het niveau van nucleaire wapens”, zegt hij. “De besluitvorming gaat dan zo snel dat alleen een superintelligentie dat aankan. Hopelijk zijn we verstandig genoeg om er een mens tussen te houden.

Maar mensen maken fouten”, waarschuwt hij. “Er zijn al veel incidenten geweest waarbij we op het randje van een internationale crisis hebben gestaan. Dit had kunnen leiden tot een kernoorlog. Dus ik weet het niet.”

Existentiële bedreigingen

Cameron ziet kunstmatige intelligentie als één van de drie grote existentiële bedreigingen waar de mensheid momenteel mee worstelt. “We staan op een kantelpunt in de menselijke ontwikkeling”, zegt hij. “Je hebt drie existentiële dreigingen: het klimaatprobleem en de afbraak van de natuur, kernwapens en superintelligentie. En het lijkt alsof die drie tegelijk pieken. Misschien is die superintelligentie wel de oplossing.”

Hoewel Cameron AI volop inzet in zijn films – onder meer om visuele effecten sneller te produceren – blijft hij kritisch. Vorig jaar zei hij nog: “Ik geloof niet dat een losstaande AI-geest ooit iets kan schrijven dat een publiek echt raakt. Daarvoor moet je mens zijn.”

AI is een fascinerende assistent, het meest geavanceerde hulpmiddel ooit. Maar hou het alsjeblieft uit de wapenkamer.