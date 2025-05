Zhao Xintong eerste Chinese wereldkampioen snooker

SHEFFIELD (ANP/AFP) - Zhao Xintong heeft als eerste Chinees de wereldtitel snooker veroverd. De 28-jarige qualifier versloeg in de finale in Sheffield drievoudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales met 18-12.

Zhao begon de tweede finaledag in The Crucible met een voorsprong van 11-6, nadat hij zondag vooral in de eerste sessie veel indruk had gemaakt (7-1). Hij trok maandag de goede lijn door in de middagsessie (17-8), waardoor hij 's avonds nog maar één frame nodig had voor de eindzege. Williams kwam na een sterke serie terug tot 17-12, maar Zhao forceerde daarna de beslissing.

Zhao was de tweede Chinees ooit in de eindstrijd van het WK, na Ding Junhui in 2016. Hij moest zich dit jaar via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi, nadat hij vanaf januari 2023 twintig maanden geschorst was geweest vanwege zijn rol in een gokschandaal. In de halve finale versloeg hij zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan met 17-7.