Acht verrassende voorwerpen die je gewoon in de vaatwasser kunt wassen

Wist je dat je vaatwasser veel meer kan dan alleen borden en bestek schoonmaken? Er zijn allerlei alledaagse voorwerpen die je waarschijnlijk nog nooit in de vaatwasser hebt gestopt, maar die er prima in kunnen. Dit bespaart tijd én zorgt voor een grondige reiniging. Hier zijn acht verrassende voorbeelden!

Schoonmaakgerei: fris in een handomdraai

Afwasborstels, plastic borstels en hulpstukken van de stofzuiger worden vaak vergeten, maar kunnen prima in de vaatwasser. Verwijder eerst haren en stof, en zet kleine onderdelen in een wasnetje. Zo worden ze weer hygiënisch schoon.

Schuursponsjes en poetsdoeken: geen broeinest meer

Sponsjes en vaatdoekjes zijn vaak een bron van bacteriën. Door ze in het bestekbakje te leggen en een heet programma te draaien, zijn ze weer helemaal fris en klaar voor gebruik.

Ventilatorroosters en afzuigkaproosters: geen vet meer

Roosters uit de keuken, zoals van de afzuigkap of ventilatie, worden snel vet en stoffig. In de vaatwasser worden ze moeiteloos schoon. Let wel op: geverfde of geëmailleerde roosters kun je beter met de hand wassen.

Kammen en haarborstels: lekker schoon haar

Plastic kammen en borstels (zonder haren en zonder houten handvat) mogen gerust in de vaatwasser. Zo verwijder je resten haarproducten en vuil in één keer.

Speelgoed: veilig en schoon voor kinderen

Plastic en rubber speelgoed, zoals blokken of badeendjes, kan in de vaatwasser. Gebruik een waszakje voor kleine onderdelen, zodat ze niet door het apparaat vliegen. Let op: geen speelgoed met batterijen of knuffels!

Schoenen en slippers

Rubberen slippers, canvas schoenen en zelfs gympen kun je in de vaatwasser wassen. Haal wel eerst de veters en binnenzolen eruit. Zo blijven ze langer mooi en schoon.

Badkameraccessoires: alles weer hygiënisch

Denk aan het zeepbakje, de tandenborstelhouder, het deksel van het doucheputje en zelfs de rubberen badmat. Deze items worden in de vaatwasser weer brandschoon.

Deksel van de prullenbak: geen vieze randjes meer

Het deksel van je pedaalemmer of prullenbak heeft vaak lastige randjes waar vuil zich ophoopt. In de vaatwasser wordt ook dit onderdeel weer helemaal schoon, zonder schrobben.

Let op: niet alles kan!

Houten voorwerpen, scherpe messen, kristal en antiek glaswerk of items met elektronica mogen niet in de vaatwasser. Die kun je beter met de hand afwassen.

Kortom: Kijk eens kritisch rond in huis, want de vaatwasser is veel veelzijdiger dan je denkt. Zo maak je schoonmaken een stuk makkelijker én hygiënischer!

