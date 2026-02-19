Zieke Van Gerwen mist Premier League-avond in Glasgow

GLASGOW (ANP) - Darter Michael van Gerwen ontbreekt donderdag op de Premier League-avond in Glasgow omdat hij ziek is. Wereldkampioen Luke Littler, zijn tegenstander in de kwartfinales, staat daardoor direct in de halve finales. Dat meldt dartsbond PDC.

Gian van Veen is de andere Nederlander in het Schotse Glasgow. De verliezend WK-finalist treft de Engelsman Stephen Bunting in de kwartfinales.

Van Gerwen was juist goed begonnen aan het Premier League-seizoen. De eerste avond in Newcastle won hij, in Antwerpen verloor hij vorige week de finale van Gerwyn Price uit Wales.