ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte (39) in Friese soevereinenzaak op vrije voeten

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 10:22
anp190226089 1
LEEUWARDEN (ANP) - Een van de verdachten in de Friese soevereinenzaak is op vrije voeten. De 39-jarige Harm S. mag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
"Mijn cliënt is de vreemde eend in de bijt in dit onderzoek. Hij heeft van meet af aan extremistisch anti-institutioneel gedachtegoed ontkend en zelfs aangegeven dat hij niet wist wat soevereinen zijn. Ik heb hem dat moeten uitleggen", zegt zijn advocaat Stephanie Heukers. Soevereinen zijn burgers die zich afkeren van de overheid en bereid zijn daarbij geweld te gebruiken.
De Fries wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. "Uit het dossier volgt dat onze cliënt geen deel uitmaakt van een groep of een organisatie. Hij kent het merendeel van de verdachten ook niet", zegt zijn advocaat.
De verdachten die nog vastzitten, staan vrijdag opnieuw voor de rechtbank in Leeuwarden tijdens een derde inleidende zitting.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

135310136_m

Als het water zakt bij Groenland, stijgt het gevaar elders

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

Loading