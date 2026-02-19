Verdachte (39) in Friese soevereinenzaak op vrije voeten

LEEUWARDEN (ANP) - Een van de verdachten in de Friese soevereinenzaak is op vrije voeten. De 39-jarige Harm S. mag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

"Mijn cliënt is de vreemde eend in de bijt in dit onderzoek. Hij heeft van meet af aan extremistisch anti-institutioneel gedachtegoed ontkend en zelfs aangegeven dat hij niet wist wat soevereinen zijn. Ik heb hem dat moeten uitleggen", zegt zijn advocaat Stephanie Heukers. Soevereinen zijn burgers die zich afkeren van de overheid en bereid zijn daarbij geweld te gebruiken.

De Fries wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. "Uit het dossier volgt dat onze cliënt geen deel uitmaakt van een groep of een organisatie. Hij kent het merendeel van de verdachten ook niet", zegt zijn advocaat.

De verdachten die nog vastzitten, staan vrijdag opnieuw voor de rechtbank in Leeuwarden tijdens een derde inleidende zitting.