Zilver voor shorttrackers op gemengde aflossing in Gdansk

GDANSK (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben zondag in het Poolse Gdansk bij de derde wedstrijd uit de World Tour het zilver gepakt op de gemengde aflossing. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Jens van 't Wout en Teun Boer moesten het team van Zuid-Korea net voorlaten. Van 't Wout slaagde er, enigszins gehinderd, net voor de streep niet in als eerste te finishen. Het team van Canada werd derde.

Nederland eindigde op het gemengde onderdeel bij de eerste twee wedstrijden uit de World Tour in Montreal respectievelijk als tweede en als vierde.